Avengers: dawniej i dziś

Steve Rogers, czyli Kapitan Ameryka, jest najlepiej przygotowany do roli superbohatera, ponieważ został do tego stworzony. W filmie „Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie” zgłasza się do programu mającego na celu stworzenie „superżołnierza” i zyskuje nadludzkie umiejętności. Dzięki niemu Tesserakt — jeden z Kamieni nieskończoności — nie trafia w niepowołane ręce, ale sam Rogers zostaje zamrożony na wiele dziesięcioleci. Budzi się tuż przed wydarzeniami przedstawionymi w serialu „Avengers: Zjednoczeni”.

W „Avengers: Wojna bez granic” nadal jest uważany za przestępcę po przeciwstawieniu się rządowi w filmie „Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów”, ale wkrótce wraz z Czarną Wdową i Falconem zostają zrekrutowani do pomocy w walce z Thanosem, w bitwie o Wakandę.