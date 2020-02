Faza 3

Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów (2016)



(2016) Doktor Strange (2016)

(2016) Strażnicy Galaktyki vol. 2 (2017)

(2017) Spider-Man: Homecoming (2017)

(2017) Thor: Ragnarok (2017)

(2017) Czarna Pantera (2018)

Faza 3 wstrząsnęła Filmowym uniwersum Marvela. Wojna bohaterów podzieliła Avengers, a Doktor Strange wprowadził do tego świata magię. Gdy dodamy do tego Spider-Mana i Czarną Panterę, zobaczymy, że tempo naprawdę rośnie (nie zapominajmy też o utracie młota przez Thora i jego nowym wizerunku!). Doktor Strange przedstawił nam także kolejny Kamień nieskończoności - Oko Agamoto (Kamień czasu). Do tej pory poznaliśmy już 5 kamieni. Jeden nadal pozostaje jednak nieodkryty.



W związku z tak ogromną liczbą wydarzeń trudno wyobrazić sobie, co jeszcze może wstrząsnąć tą niezwykłą grupą bohaterów. Chyba że na Ziemię dotrze międzygalaktyczny tyran, który chce zebrać wszystkie sześć kamieni...