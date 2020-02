Co w duszy gra

Wśród wielu niesamowitych filmów, na które warto czekać, niewątpliwie znajduje się najnowsza produkcja studia Disney and Pixar.

Zdarzyło Ci się kiedyś zastanawiać, skąd wzięła się Twoja pasja, Twoje marzenia i zainteresowania? Co sprawia, że jesteś... SOBĄ? W 2020 r. Pixar Animation Studios zabiorą Cię w podróż z ulic Nowego Jorku do nigdy wcześniej niewidzianych kosmicznych sfer i do miejsca, gdzie wszyscy odkrywamy swoje niepowtarzalne osobowości.