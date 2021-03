Co w duszy gra

"Co w duszy gra - nowy film Pete’a Doctera (laureat Oscarów® za Odlot i W głowie się nie mieści) i Kempa Powersa, a wyprodukowany przez nominowaną do Oscara® Danę Murray - ma wszystko, z czego słyną najlepsze produkcje Disneya i Pixara. W filmie śledzimy losy Joe Gardnera, który prowadzi zespół muzyczny w gimnazjum. Jego prawdziwą pasją jest jednak jazz. Joe przeżywa kryzys, jaki jest udziałem wszystkich artystów. Coraz wyraźniej dostrzega, że marzenie jego życia, by być muzykiem jazzowym, nie spełni się i dlatego zadaje sobie pytania „Po co tu jestem? Jaki jest cel mojego życia?”. Joe jest uosobieniem tych pytań. Ale nadchodzi moment, kiedy Joe stwierdza, że jego marzenie może być w zasięgu ręki. Przez jedno nieoczekiwane zdarzenie trafia do fantastycznego miejsca, gdzie zostaje zmuszony, by ponownie zastanowić się nad tym, co to znaczy mieć duszę. Tam spotyka, a ostatecznie również zaprzyjaźnia się z 22 – duszą, która uważa, że życie na Ziemi nie toczy się tak, jak powinno."