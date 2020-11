Król Lew

Film wytwórni Disneya „Król Lew”, w reżyserii Jona Favreau, zabiera nas na afrykańską sawannę, gdzie rodzi się przyszły król. Simba podziwia swojego ojca, króla Mufasę i wie, że pewnego dnia to on obejmie tron. Jednak nie wszyscy mieszkańcy królestwa cieszą się z narodzin lwiątka. Skaza, brat Mufasy i dotychczasowy następca tronu, ma własne plany. Zdrada, podstęp i bitwa o Lwią Skałę prowadzą do tragedii, wskutek której Simba udaje się na wygnanie. Simba dorasta, a następnie powraca z dwójką nowopoznanych przyjaciół, aby zająć należne mu miejsce. W filmie Disneya „Król Lew” zostały wykorzystane nowatorskie techniki, dzięki którym ulubieni bohaterowie przedstawieni są tak realistycznie, jak nigdy dotąd.