Mulan

Film Disneya „Mulan” cenionej reżyserki Niki Caro to epicka opowieść o legendarnej, chińskiej wojowniczce. Nieustraszona dziewczyna, Mulan, z miłości do rodziny i ojczyzny podejmuje wielkie ryzyko, by stać się jedną z największych bohaterek w historii Chin. Gdy cesarz obwieszcza edykt, na mocy którego jeden mężczyzna z każdej rodziny musi wstąpić do armii, aby bronić kraju przed najeźdźcami z Północy, Hua Mulan, najstarsza córka zasłużonego wojownika, postanawia zastąpić swego chorego ojca. W przebraniu mężczyzny, jako Hua Jun, zostaje poddana licznym próbom, musi nauczyć się korzystać ze swojej wewnętrznej siły i odkryć cały swój potencjał. Mulan stanie się wielką wojowniczką, zyska szacunek oraz wdzięczność całego narodu, a nade wszystko - własnego ojca.