Wyprawa do dżungli

Dołącz do uwielbianych przez widzów Dwyane’a Johnsona i Emily Blunt i weź udział w przygodzie życia w filmie „Wyprawa do dżungli” Disneya – pełnej przygód wyprawie w głąb Amazonii w towarzystwie dowcipnego kapitana Franka Wolffa oraz nieustraszonej badaczki doktor Lily Houghton. Lily wyrusza z Londynu do amazońskiej dżungli, aby odkryć starożytne drzewo posiadające właściwości uzdrawiające, korzystając na pokładzie rozklekotanej łajby o nazwie La Quila z pozostawiających wiele do życzenia usług Franka w roli przewodnika. Jest zdeterminowana, aby odnaleźć drzewo, które może zmienić przyszłość medycyny. Porwany przez wir przygody niezwykły duet napotyka niezliczone przeszkody i ponadnaturalne moce kryjące się pod pozornym pięknem lasów deszczowych. W miarę odkrywania sekretów poszukiwanego drzewa ważą się losy zarówno Lily i Franka, jak i przyszłość ludzkości.