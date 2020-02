Wszystko o filmie "Kapitan Marvel"

W poszukiwaniu idealnej Kapitan Marvel

Wprowadzenie zupełnie nowej superbohaterki oznaczało konieczność znalezienia aktorki, która pasowałaby do Filmowego Uniwersum Marvela i potrafiłaby oddać ogromną moc odtwarzanej postaci. Nagrodzona Oscarem Brie Larson doskonale poradziła sobie z tym zadaniem.

„Kiedy dowiedzieliśmy się, że Brie Larson może być zainteresowana dołączeniem do Filmowego Uniwersum Marvela, przedstawiliśmy jej pomysł na film — wspomina prezes Marvel Studios Kevin Feige. — Była ona wielką fanką bohaterki komiksu, a przedstawienie jej podczas festiwalu Comic-Con to jeden z najważniejszych momentów mojej kariery w firmie Marvel”.

„Te filmy są częścią tego, co kształtuje naszą kulturę, tego, kim jesteśmy i jakie wartości cenimy. To niesamowite — wyjaśnia Larson. — Przed ogłoszeniem, że to ja będę grać Kapitan Marvel, chyba nie miałam pełnej świadomości ich kulturowego znaczenia. Ale powoli zaczął do mnie docierać ogrom i ciężar tego wszystkiego”.