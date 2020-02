Od stycznia 2019 hotel New York stanie się hotelem New York - The Art of Marvel. Będzie to pierwszy hotel Disneya, który wprowadzi gości w niezwykły świat Avengers. Dzieki nowemy wystrojowi wnętrz stanie się rezydencją godną samego Tony'ego Starka.



Dodatkowo Rock ‘n’ Roller Coaster Starring Aerosmith zostanie odnowiony i zostanie nową atrakcją ze świata Marvela. Goście dołączą do Iron Mana i ulubionych Avengersów w tej ultraszybkiej przygodzie.