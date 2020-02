Za kulisami filmu "Ralph Demolka w Internecie"

Tworzenie świata Internetu

Twórcy byli onieśmieleni perspektywą stworzenia gigantycznego i pozornie nieskończonego świata Internetu.

"Zdaliśmy sobie sprawę, że nie ma żadnego punktu odniesienia, który by mówił, jakie to może być miasto" powiedział nam Moore. "To tylko serwery i kable. A nie umieścimy akcji w budynku wypełnionym skrzynkami i kablami. Nie byłoby to specjalnie aktrakcyjne wizualnie."

Jednak niesamowity zespół artystów i projektantów spowodował, że to, co niemożliwe, stało się nieco bardziej możliwe.