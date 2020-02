Zobacz jak obchodzimy Święta w Disneyland® Paris

Szczęśliwego Nowego Roku w Disneyland® Paris



Sezon świąteczny w Disneyland® Paris będzie trwał do stycznia 2019, a na powitanie nowego roku przewidziane jest specjalne przyjęcie.



Disneyland® Park organizuje uroczyste obchody Sylwestra. Odbędzie się parada "The Incredible New Year's Eve Parade", w której pojawią się najlepsze elementy z Halloween oraz Świąt, a nowy rok 2019 powita specjalny pokaz fajerwerków. Jeśli posiadasz bilet na sylwestrowe przyjęcie (sprzedawany oddzielnie), to przez całą noc możesz korzystać z atrakcji w parku.