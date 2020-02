Nowości w 2019

Wiosna

Wraz nadejściem cieplejszych dni pojawi się wiele oczekiwanych premier filmowych. W "Kapitan Marvel", pierwszym filmie Marvela z superbohaterką w roli głównej, będzie można podziwiać takie gwiazdy, jak nagrodzona Oscarem Brie Larson, Samuel L. Jackson i Jude Law. Wkrótce potem odbędzie się premiera czwartego filmu z serii Avengers — kontynuacji "Avengers: Wojna bez granic".

Do 17 marca zapraszamy na Legends of the Force w Disneyland® Paris. Będzie można się wybrać w podróż po odległej galaktyce, uczestniczyć w pokazach specjalnych, spotkać się z postaciami i przeżyć niezapomniane chwile na Hyperspace Mountain. Jeśli chodzi o nowe realizacje klasycznych filmów Disneya, jako pierwszy wleci do kin Dumbo w reżyserii Tima Burtona. Następnie reżyser Guy Ritchie zaprosi nas do Agrabah, aby śledzić przygody Aladyna (w tej roli Mena Massoud) wraz z nieodłącznym Dżinem (Will Smith).